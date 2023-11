Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto überschlägt sich

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Liedern, Kreisstraße 1 (Liederner Höftgraben);

Unfallzeit: 18.11.2023, 14.25 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitt eine 44 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Bocholt-Liedern. Die Bocholterin war gegen 14.25 Uhr auf der Straße Liederner Höftgraben aus Richtung Bocholt kommend in Richtung Isselburg unterwegs, als sie nach rechts von der Straße abkam. Dort kollidierte sie mit einem Leitpfosten und überschlug sich. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell