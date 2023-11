POL-STD: Bei Glasfaserverlegung Gasleitung in Horneburg beschädigt - Kindergarten und Schule kurzfristig evakuiert

Stade (ots) - Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend, 18:00 h und Montagmorgen, 06:00 h in der Felix-Wankel-Straße in Buxtehude einen Teil eines Zaunes eines dortigen Gewerbebetriebes heruntergerissen und kann dann so auf das Gelände gelangen. Hier haben sie anschließend mehrere Kabel samt einer Lagerkiste entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das ...

