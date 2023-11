Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Lkw-Fahrer schaut sich Unfallschaden an und flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Niederbruch;

Unfallzeit: 17.11.2023, 12.20 Uhr;

Nachdem ein Lkw-Fahrer mit seinem in Litauen zugelassenen Fahrzeug beim Rangieren einen geparkten Wagen angefahren hatte, machte ihn eine Zeugin darauf aufmerksam. Der circa 1,80 bis 1,85 große Mann mit schwarzem Vollbart sowie kurzen schwarzen Haaren stieg aus, sah sich das beschädigte Fahrzeug an und fuhr dann weiter, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Unbekannte trug dunkelblaue Arbeitsbekleidung. Zu dem Geschehen am Freitag gegen 12.20 Uhr kam es in Bocholt auf der Kreuzung Niederbruch/Weberstraße/Wesemannstraße/Schonenberg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

