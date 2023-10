Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch (11.10.), gegen 19 Uhr, mussten die Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Christophorusstraße eine Hebelmarke an ihrer Haustür feststellen, als diese aus dem Urlaub zurückkehrten. Am Samstag (30.09.), gegen 09:00 Uhr, war die Tür noch unbeschädigt gewesen. Die Einbrecher gelangten nach ersten Erkenntnissen nicht ins Gebäudeinnere.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen.

Es werden Zeugen gesucht: Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät sowohl Eigentümer als auch Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell