Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbrüche in Kindergärten

Zwei weitere Einbrüche in Kindergärten

Rees (ots)

In Rees kam es Wochenende zu zwei weiteren Einbrüchen in Kindergärten.

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag (31. Mai 2024) bis Montagmorgen in einen Kindergarten an der Falkenstraße ein. Die Täter hebelten die Tür im Außenspielbereich auf und konnten so durch den angrenzenden Schlafraum ins Innere gelangen. Im Büro der Kindergartenleitung wurde eine weitere Tür gewaltsam geöffnet und Schränke durchsucht. Augenscheinlich flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

In der Nacht von Sonntag (2. Juni 2024) auf Montag kam es dann noch im Kindergarten an der Empeler Straße zu einem Einbruch, bei dem die Unbekannten zwei Fenster aufhebelten und mehrere Räume sowie Schränke nach Wertgegenständen durchsuchten. Auch hier flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Kripo in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Feststellungen am Wochenende in Rees gemacht haben. Sie sollen sich unter Telefon 02822 7830 bitte melden. (as)

