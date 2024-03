POL-COE: Kreis Coesfeld/ Carfreitag ohne Vorkommnisse

Coesfeld (ots) - Aus einem Bagger haben Unbekannte Diesel gestohlen. Dieser stand in einem Waldgebiet der Bauerschaft Kley, an dem ein Wirtschaftsweg angrenzt. Die Tatzeit liegt zwischen 15.45 Uhr am Mittwoch (27.03.24) und 7.15 Uhr am Donnerstag (28.03.24). Die Täter brachen ein Schloss auf, um an den Tank zu gelangen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

