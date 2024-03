Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hohenholter Straße/ Versuchter Kupferdiebstahl

Coesfeld (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht auf Donnerstag (28.03.24) Kupfer von einem Handwerksbetrieb an der Hohenholter Straße zu stehlen. Gegen 11.50 Uhr betrat ein unbekannter Mann am Mittwoch (27.03.24) das Gelände. Einem Mitarbeiter gegenüber gab er an, dass er Wasser für sein Auto benötige. In der Folge bemerkte der Angestellte, wie der Fremde sich Lagerorte für Kupferreste anschaute. Kurz darauf fuhr dieser in einem silbernen Opel mit polnischem Kennzeichen weg. In der Nacht auf Donnerstag (28.03.24) fuhren zwei Fahrzeuge auf das Gelände, aus denen vier Männer ausstiegen. Sie konnten die Kupferreste vom Mittag nicht mehr finden, da diese nach dem Besuch des Unbekannten weggeräumt wurden. Sie fuhren ohne Beute davon.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

-schwarze Haare -Vollbart -schlank -dunkles Cap -dunkle Jacke -schwarze Hose

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell