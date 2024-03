POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Tatverdächtiger schlägt Ladendetektiv

Coesfeld (ots) - Nicht hinein in ein Haus kamen Einbrecher an der Brulandstraße in Appelhülsen. Dort wollten sie die Terrassentür aufbrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Tatzeit liegt zwischen 22.30 Uhr am Mittwoch (27.03.24) und 5.40 Uhr am Donnerstag (28.03.24). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

