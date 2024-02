Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240202 - 0115 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme und Wohnungsdurchsuchung

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) haben gestern (01.02.2024) im Bahnhofsgebiet einen 36-jährigen Mann festgenommen und bei ihm Rauschgift sichergestellt.

Der 36-Jährige hielt sich gegen 23:50 Uhr in der Niddastraße auf, als er in die Polizeikontrolle geriet. Die Beamten durchsuchten ihn und fanden bei ihm rund 2 Gramm Marihuana, 6 Gramm Ecstasy und rund 24 Gramm Amphetamin auf, sodass sie die Handschellen klicken ließen. Darüber hinaus erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft im Anschluss eine Wohnungsdurchsuchung, bei der Polizeibeamte mit der Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes noch weiteres Amphetamin auffanden. In den Wohnräumen des Mannes stellten sie davon rund 294 Gramm sicher.

Für den 36-Jährigen ging es nach der Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums, mit dem Ziel ihn richterlich vorzuführen. Er muss sich wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell