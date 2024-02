POL-F: 240201 - 0112 Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (ta) In der Nacht zum 31. Januar 2024 wurde eine junge Frau am Willy-Brandt-Platz Opfer einer sexuellen Belästigung. Die Geschädigte war gegen 01.15 Uhr in einer Tram zwischen dem Hauptbahnhof und der Konstablerwache unterwegs, als sich ein unbekannter Mann ihr gegenübersetzte und sie zunächst intensiv anstarrte. Dann entblößte er sich und onanierte vor der Geschädigten. Täterbeschreibung: ...

