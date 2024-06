Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Verkehrsunfall

Drei leicht verletzte Personen nach Zusammenstoß

Uedem (ots)

Am Dienstag (4. Juni 2024) gegen 10:30 Uhr kam es auf der Labbecker Straße in Höhe der Holländischen Straße zum Zusammenstoß zweier Autos. Eine 74-jährige Frau aus Uedem fuhr zusammen mit ihrer 71 Jahre alten Beifahrerin (ebenfalls aus Uedem) in einer Mercedes A-Klasse die Labbecker Straße aus Richtung Uedem kommend entlang, als sie nach links in die Holländische Straße einbiegen wollte. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 20-jährigen Mannes aus Sonsbeck. Durch den Unfall wurden alle drei Personen leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Labbecker Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme bis circa 11:45 Uhr voll gesperrt. (as)

