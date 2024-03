Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: 19-jährige stiehlt mehrere Kennzeichen

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, dem 09.03.2024, gegen 19:15 Uhr, wird durch eine Funkstreife in Delmenhorst, Am Grünen Kamp, der Pkw Renault Clio einer 19-jährigen Delmenhorsterin angehalten und kontrolliert. Das Fahrzeug war aufgefallen, weil sich daran Kennzeichen befanden, die dem rechtmäßigen Eigentümer in der Nacht zum Sonnabend in Delmenhorst gestohlen worden sind. Dieser hatte den Diebstahl bereits angezeigt. Im Rahmen der Kontrolle wird zudem festgestellt, dass das Fahrzeug der 19-jährigen nicht mehr zugelassen ist. Außerdem befinden sich weitere, ebenfalls gestohlene Kennzeichen im Fahrzeug. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung werden noch weitere entwendete Kennzeichen aufgefunden, sodass insgesamt vier Kennzeichenpaare sichergestellt werden können. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde der 19-jährigen untersagt. Sie erwartet nun mehrere Strafverfahren.

