POL-PDTR: Pkw der Gemeinde Morbach mit Farbe beschmiert

Idar-Oberstein (ots) - Am Freitag, 27.10.2023, zwischen 16:00 Uhr und Samstag, 28.10.2023, 12:10 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß am Straßenrand in der Layenstraße geparkter PKW beschädigt. Hier wurden die beiden rechten Reifen durch bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen. Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

