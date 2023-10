POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug.

Konz (ots) - Am Samstag, den 28.10.2023 gegen 11:30 Uhr kommt es in der Brunostraße Konz zu einem Trickdiebstahl in einer Gaststätte. Zwei dunkel gekleidete Männer osteuropäischen Phänotyps betreten die Lokalität. Beide Männer verwickeln die dortige Bedienung bzw. dortige Gäste in ein Gespräch, während einer der Männer in die Kasse greift und etwa 400 Euro Bargeld entwendet. Anschließend flüchten die beiden ...

