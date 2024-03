Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfall mit Verletzten in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 08.03.2024, befuhren ein 58-Jähriger aus Lohne und ein 52-Jähriger aus Cloppenburg die Cloppenburger Straße in Richtung Cloppenburg. Um 11:20 Uhr ordnete sich der Lohner mit seinem Pkw im Bereich der Ortschaft Lethe nach links auf die dort befindliche Linksabbiegespur ein und bog ab. Der Cloppenburger überholte in diesem Augenblick mit seinem Pkw trotz Überholverbots. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die durch den Verkehrsunfall erheblich beschädigt wurden. Der 52-Jährige wurden durch den Verkehrsunfall schwer, der 58-Jährige leicht verletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden wird auf ca. 6.000,- EUR geschätzt. Beide Fahrzeugführer wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Cloppenburger Straße halbseitig gesperrt werden, hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

