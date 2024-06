Rees (ots) - In Rees kam es Wochenende zu zwei weiteren Einbrüchen in Kindergärten. Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag (31. Mai 2024) bis Montagmorgen in einen Kindergarten an der Falkenstraße ein. Die Täter hebelten die Tür im Außenspielbereich auf und konnten so durch den angrenzenden Schlafraum ins Innere gelangen. Im Büro der ...

mehr