Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg-Frasselt - Gemeinsame Pressemitteilung der Gemeinde Kranenburg und der Kreispolizeibehörde

Belohnung nach Sachbeschädigung ausgesetzt

Kranenburg (ots)

In Kranenburg kam es vermutlich in oder kurz nach der 22. Kalenderwoche (27. Mai bis 02. Juni 2024) zu einer Zerstörung einer Ruhebank der Gemeinde Kranenburg im Ortsteil Frasselt an der Straße Zum Brandenberg. Entdeckt wurde der Schaden am Dienstag (04. Juni 2024). Aufgrund der Schäden ist von einer mutwilligen Zerstörung auszugehen. Daher hat die Gemeinde Kranenburg Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet und darüber hinaus für Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 300 Euro ausgesetzt. Hinweise an die ermittelnde Kriminalpolizei in Kleve unter Telefon 02821 5040. (sp)

