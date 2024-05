Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 17.05.24 gegen 15:50 Uhr befuhr eine 65-jährige Mannheimerin mit ihrem PKW die Hoheneckenstraße und wollte nach links in die Rheingönheimer Straße einbiegen. Dabei stieß sie mit einer von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Straßenbahn zusammen. An PKW und Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000EUR. Durch eine eingeleitete Vollbremsung des Straßenbahnfahrers stürzte eine Fahrgästin der Straßenbahn und verletzte sich leicht.

