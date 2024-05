POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Mittwoch (15.05.2024), 16:25 Uhr und Donnerstag (16.05.2024), 06:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand der Nietzschestraße auf Höhe der Sternstraße abgestellten Skoda Karoq. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. An dem beschädigten Auto konnten Spuren gesichert werden, die auf ein blaues Fahrzeug als Verursacher deuten. ...

