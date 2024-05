Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer flüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (16.05.2024), um 14:50 Uhr, wollten Polizeikräfte den Fahrer eines Motorrollers in der Oppauer Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale jedoch und flüchtete in der Anglerstraße vor der Kontrolle, in dem er eine Engstelle durchfuhr. Daraufhin suchten die Polizeikräfte die Wohnanschrift des 19-jährigen Halters des Rollers im Stadtteil Oppau auf, wo sie seine Eltern antrafen. Diese zeigten sich wenig begeistert und zitierten ihren Sohn nach Hause, wo sich der Grund für seine Flucht offenbarte. Es konnten Hinweise auf eine drogenbedingte Beeinflussung des 19-Jährigen erlangt werden, ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der junge Mann wurde zu einer Polizeidienstelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Roller wurde sichergestellt.

