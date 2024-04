Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mitarbeiterin nach räuberischem Diebstahl in Lebensmittelgeschäft schwer verletzt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am gestrigen Donnerstagabend (04.04.2024) kam es gegen 19:40 Uhr zu einem räuberischem Diebstahl bei einem Lebensmittelmarkt in der Sieverner Straße in Langen. Ein 29-jähriger Mann hatte hierbei versucht mit zwei gefüllten Einkaufstaschen das Geschäft zu verlassen ohne die Waren zu bezahlen. Als er durch Zeugen und Mitarbeitende angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten. Eine 56-jährigere Mitarbeiterin versuchte hierbei das Diebesgut festzuhalten. Der Mann riss sich jedoch los. Die Frau stürzte, prallte hierbei gegen einen geparkten PKW und verletzte sich schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der flüchtige Mann konnte auch mit Hilfe weiterer Zeugen im Nahbereich festgestellt werden. Nach kurzer weiterer, fußläufiger Flucht ließ er sich widerstandslos vorläufig festnehmen. Aufgrund der Tatsache, dass der Mann derzeit keinen festen Wohnsitz hat, stellte die zuständige Staatsanwaltschaft Stade einen Antrag auf Untersuchungshaft. Diese wurde am heutigen Tag durch das Amtsgericht Geestland angeordnet. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

