POL-CUX: Aufhebung der Vollsperrung der B437 zwischen Wesertunnel und BAB27

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Bereits am 22.03.2024 kam es in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:40 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Nordersteinstraße in Cuxhaven. Ein bislang unbekannter Täter warf hierbei einen Blumenkübel gegen die Fensterscheibe eines Eiscafes. Ebenfalls wurde augenscheinlich mit einem Tritt versucht auf die Scheibe einzuwirken. Die Scheibe wurde ...

mehr