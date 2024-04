POL-CUX: Sattelzug verunfallt auf der Bundesstraße 437 zwischen der BAB27 und dem Wesertunnel - hoher Schaden und lange Vollsperrung - Weitere Vollsperrung voraussichtlicht am morgigen Donnerstag

Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste/Spieka. Am gestrigen Dienstag (02.04.2024) kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Brandausbruch in einer Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr in Spieka. Durch den Brand wurden die in der Löschhalle befindlichen Fahrzeuge stark beschädigt. Das Ausmaß des Gebäudeschadens muss ...

