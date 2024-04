Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand in einem Feuerwehrgerätehaus in Spieka - hoher Sachschaden - Brandursache noch unklar

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Spieka. Am gestrigen Dienstag (02.04.2024) kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Brandausbruch in einer Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr in Spieka.

Durch den Brand wurden die in der Löschhalle befindlichen Fahrzeuge stark beschädigt. Das Ausmaß des Gebäudeschadens muss derzeit noch ermittelt werden. Die Schadenshöhe dürfte mindestens im hohen fünfstelligen bis niedrigen sechsstelligen Eurobereich liegen.

Es entstanden glücklicherweise keine Personenschäden.

Die Branadursache ist bisher unklar. Die Ermittlungen wurden noch vor Ort aufgenommen.

