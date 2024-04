Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand in einer Dachgeschosswohnung in Schiffdorf-Spaden - drei Personen leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Spaden. Am gestrigen Dienstagabend (02.04.2024) kam es gegen 18:20 Uhr in einer Dachgeschosswohnung im Sögeborgsweg in Spaden zu einem Brandausbruch. Ein 36-jähriger Anwohner der Wohnungs im Erdgeschoss alarmierte die Einsatzkräfte. Aus der brandbetroffenen Wohnungen konnte der Meldende die beiden Bewohner, eine 85-jährige Frau und einen 76-jährigen Mann, ins Freie bringen.

Die drei Personen erlitten durch das Feuer leichte Verletzungen durch Rauchgas. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen ca. 100.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell