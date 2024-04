Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 01. April 2024

Cuxhaven (ots)

+

++++++++++

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Zwei Pkw nicht mehr fahrbereit

Stadt Cuxhaven. Am Montag, den 01. April 2024, befuhr ein 69-jähriger Cuxhavener gegen 00.55 Uhr mit seinem Pkw die Straße "Neue Reihe". Dabei touchierte er beim Vorbeifahren den geparkten Pkw VW einer 41-Jährigen, wohnhaft in der dortigen Straße. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem 69-Jährigen Alkoholbeeinflussung festgestellt. Eine Überprüfung der Atemalkoholkonzentration ergab ein Ergebnis vom 1,05 Promille, so dass eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

++++++++++

Osterfeuer in der Polizeiinspektion Cuxhaven

Landkreis Cuxhaven. Diverse Osterfeuer im Landkreis Cuxhaven wurden am Samstag, den 30. April, und Sonntag, den 31. April, u.a. durch die Polizei der PI Cuxhaven begleitet. Anlässlich der Veranstaltungen wurden zusätzliche Polizeieinsatzkräfte eingesetzt. Insgesamt waren die Osterfeuerveranstaltungen gut besucht. Polizeiliches Gesamtfazit ist, dass die Veranstaltungen im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cuxhaven sehr friedlich verlaufen sind.

++++++++++

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Gemeinde Geestland - OT Kührstedt. Am Ostersonntag, den 31. März 2024, hatte eine 51-Jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste gegen 13.30 Uhr ihren Ford Focus in Kührstedt auf dem Parkplatz "Zum Holz", am dortigen Waldfriedhof, abgestellt. Als sie gegen 15.30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Pkw beschädigt war. Der Schaden am Ford Focus wird auf 3.000,- Euro geschätzt. Der Verursacher/die Verursacherin beging Verkehrsunfallflucht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Geestland unter der Rufnummer 04743/928-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell