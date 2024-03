Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 31.03.2024

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven, Loxstedt/BAB27: Am Samstag, den 30.03.2024, ereignete sich gegen 06:15 Uhr auf der Bundesautobahn 27, in Fahrtrichtung Cuxhaven zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven Süd und Wulsdorf ein Verkehrsunfall mit einem 7,5 t Lkw. Der 58-jährige Berufskraftfahrer aus Bremerhaven erlitt offenbar einen Schwächeanfall und kam aufgrund dessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte hier die Seitenschutzplanke und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt und wurde zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Autobahn entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Landkreis Cuxhaven, Wurster Nordseeküste: Am Samstag, den 30.03.2024, ereignete sich am Ortsausgang Richtung Mulsum, auf der Poststraße in Dorum kurz nach 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern. Demnach erkannte ein 32-jähriger aus Ovelgönne zu spät, dass der vor ihm fahrende 23-jährige Nordenhamer mit seiner Suzuki verkehrsbedingt abbremste. Infolge dessen kam der 32-Jährige mit seiner Kawasaki zu Fall und kollidierte mit dem vorausfahrenden Motorradfahrer. Hierbei verletzte sich der 32-Jährige leicht, sodass er leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht wurde. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 3500 Euro.

Landkreis Cuxhaven, Hagen im Bremischen: Am Karsamstag kam es gegen 14:30 Uhr im Bereich Hagen im Bremischen, Ortsteil Wersabe, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Im Bereich der Ortsdurchfahrt führte der 26-jährige Fahrer einer Honda eine Gefahrenbremsung durch. Dies erkannte der Nachfolgende 22-jährige Fahrer einer weiteren Honda zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein Anwohner zuvor einen Ball auf die Fahrbahn geworfen haben könnte. Gegen den 37-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eröffnet. Die Motorradfahrer konnten ihre Fahrt im Anschluss fortsetzen.

Landkreis Cuxhaven, Schiffdorf: Am Abend des Karsamstages, gegen 21:40 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf einen sogenannten E-Scooter im Bereich der Bohlenstraße in Schiffdorf. Am Fahrzeug war eine schwarze Versicherungsplakette des Vorjahres angebracht. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass keine gültige Haftpflichtversicherung besteht. Gegen den 39-jährigen Fahrzeugführer, sowie die 37-jährige Fahrzeughalterin, wurden jeweils Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Cuxhaven, Beverstedt OT Stubben: Im Zeitraum vom 30.03.2024, 00:45Uhr, bis 31.03.2024, 01:20 Uhr, kam es im Bereich der Bahnhofstraße in Beverstedt-Stubben zu einer Sachbeschädigung durch bislang unbekannte Täterschaft. Die Heckscheibe eines geparkten Pkw wurde auf unbekannte Weise zerstört. Zeugen, die die Tathandlung beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

Landkreis Cuxhaven, Hagen im Bremischen: In der Nacht vom 30. auf den 31.03.2024 wurde in der Hagener Discothek "PAM PAM" die groß angekündigte letzte Party abgehalten. Die Veranstaltung war bereits vorab seit Wochen ausverkauft. Die Feier verlief bei etwa 2.000 Gästen überwiegend friedlich ab. In einem Fall mussten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf Anzeigen wegen Körperverletzung aufnehmen. Ansonsten zieht die Polizei ein positives Fazit.

Landkreis Cuxhaven, Schiffdorf, OT Spaden: Am Morgen des Ostersonntags wurde der Polizei gegen 10:00 Uhr eine illegale Abfallentsorgung am Verbindungsweg zwischen der Wehdener Straße (K63) und dem Fehrmoorgebiet in Bremerhaven gemeldet. Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf stellten hier abgelagerte Papierabfälle, aber auch umweltschädliche Substanzen, wie Frostschutzmittel, fest. Ein möglicher Verursacher konnte durch die Beamten ermittelt werden. Dennoch werden Zeugen der Tathandlung gebeten, sich telefonisch beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

Landkreis Cuxhaven, Schiffdorf, OT Sellstedt: Am Vormittag des Ostersonntags stellten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf gegen 10:20 Uhr ein Gespann aus landwirtschaftlicher Zugmaschine und Anhänger mit Baucontainer in Schiffdorf-Sellstedt fest. Da der geführte Anhänger nicht zum Verkehr zugelassen ist und über keine Betriebserlaubnis verfügt, wurde dem 33-jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Cuxhaven wünscht schöne Osterfeiertage

