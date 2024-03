POL-CUX: Wurster Nordseeküste: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Cuxhaven (ots) - Ein "falscher Wasserwerker" hat am Dienstag (26.03.2024) gegen 13:00 Uhr in der Ostpreußenstraße in Cuxhaven Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 280 Euro gestohlen. Eine männliche Person habe der betagten Geschädigten mitgeteilt, dass das Wasser abgestellt werden müsse und dieser in ihrer Wohnung entsprechend den Wasserdruck überprüfen müsse. Nachdem der Täter die Wohnung verlassen habe, habe ...

