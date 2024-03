Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Verkehrsunfälle auf der BAB27 aufgrund von Hagelschauer am 23.03.2024

Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB27. Am 23.03.2024 kam es in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Bremerhaven Überseehäfen zu mehreren Glätteunfällen. In dieser Zeit gingen z.T. heftige Hagel- und Regenschauer nieder, die für eine plötzliche Fahrbahnglätte sorgten. Kurz nach 12:00 Uhr sorgte der erste Schauer gleich in beiden Fahrtrichtungen für Unfälle. In Fahrtrichtung Walsrode geriet ein 23-jähriger mit seinem Hyundai ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit der Seitenschutzplanke kollidierte. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. ----------------------------- In Fahrtrichtung Cuxhaven ereigneten sich nahezu gleichzeitig drei Unfälle mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Ein 54-Jähriger Bremerhavener befuhr mit seinem Audi den Überholfahrstreifen und geriet beim Abbremsen auf glatter Fahrbahn ins Schleudern. In der Folge kollidierte er zunächst mit der Mittelschutzplanke und anschließend mit einem auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Wohnmobil eines 58-jährigen Oldenburgers. Alle Insassen blieben hierbei unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden an den Fahrzeugen und der Mittelschutzplanke. Eine 68-jährige Bremerhavenerin geriet an derselben Stelle mit ihrem Volvo ins Schleudern und kollidierte in der Folge alleinbeteiligt mit der Seitenschutzplanke. Auch hierbei wurde niemand verletzt. Schließlich ereignete sich an derselben Stelle noch ein dritter Unfall. Ein 35-Jähriger aus Cuxhaven bremste aufgrund der sichtbaren Unfallstelle mit seinem Transporter auf dem Hauptfahrstreifen ab. Eine dahinterfahrende 28-jährige Geestländerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw der Marke Jaguar auf den Transporter auf. Hierdurch wurde eine Insassin des Transporters leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. -------------------------------- Gegen 14:15 Uhr sorgte ein weiterer Hagelschauer für den nächsten Unfall in Fahrtrichtung Walsrode. Ein 54-jähriger Cuxhavener geriet aufgrund eines erneuten Hagelschauers ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Schließlich kam er auf dem Seitenstreifen mit seinem BMW zum Stehen. Mit diesem bereits stehenden Pkw kollidierte ein 55-jähriger Geestländer als er die Kontrolle über seinen Mazda verlor. Bei diesem Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

