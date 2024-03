Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Ärztehaus in der Cuxhavener Innenstadt

Cuxhaven (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 22.03.2024 13:15 Uhr - Sonntag, 24.03.2024 08:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in drei Eingänge zu Praxen u. einer Kanzlei im Mehrparteienhaus in der Rohdestraße in Cuxhaven einzubrechen. Dies gelang hier jedoch nicht, weshalb lediglich ein Schaden an den Eingangstüren entstand.Im Anschluss verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten zweier Arztpraxen. Hierbei verursachten die Einbrecher nicht nur Sachschaden, sondern stahlen zudem aufgefundenes Bargeld. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden ist bislang noch nicht bezifferbar. Zeugenhinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Cuxhaven unter 04721 5730 entgegen.

