POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Spieka

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am gestrigen Dienstag kam es gegen 16:30 Uhr im Schwanengrund in Hemmoor in einem Mehrparteienhaus zu einem Küchenbrand. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Durch die starke Rauchentwicklung wurden vier Personen leicht verletzt. Drei Personen konnten vor Ort versorgt werden, eine 68-jährige Anwohnerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Geschätzt entstand ein Sachschaden im ...

