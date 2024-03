Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vorläufige Festnahmen nach Ladendiebstahl in Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Montag (18.03.2024) gegen 11:45 Uhr entwendeten drei Männer beim Aldi Markt in Hemmoor mehrere Packungen Zigaretten im Wert von knapp 100 Euro. Anschließend flüchteten die drei zu Fuß vom Tatort. In unmittelbarer Nähe konnten zwei Verdächtige durch die zuerst eintreffende Streifenwagenbesatzung gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass die drei Männer bereits vor der Tat innerhalb einer Kontrollstelle kontrolliert und die Personalien erfasst wurden, sodass auch der dritte Beschuldigte schnell gefasst werden konnte.

Im PKW, den die Männer genutzt und im Nahbereich des Tatortes abgestellt hatten, wurden weitere Zigaretten im Wert von fast 500 Euro aufgefunden und sichergestellt. Die drei Beschuldigten im Alter von 17,19 und 21 Jahren wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht.

Die Ermittlungen ergaben, dass das Trio bereits an verschiedenen Orten im norddeutschen Raum in ähnlicher Form in Erscheinung getreten war.

Da durch die Staatsanwaltschaft Stade keine Haftgründe gesehen wurden, wurden die Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen, unter anderem wegen bandenmäßigem Diebstahl, dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell