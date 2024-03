Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus Geestland

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven / BAB27

-Pkw ohne Versicherungsschutz-

Am 24.03.2024, gegen 07.00 Uhr, stellten Beamte des Polizeikommissariats Geestland bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle fest, dass für einen VW Passat kein Versicherungsschutz mehr bestand. Der 66-jährige Fahrer aus Hagen im Bremischen, der zuvor auf der BAB27 in Richtung Bremen unterwegs war, musste seine Fahrt daher am Kontrollort, dem Autohof in Bremerhaven-Wulsdorf, beenden. Die Kennzeichen wurden vor Ort entsiegelt und ein Strafverfahren eingeleitet.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Geestland / OT Bad Bederkesa

-erneut E-Scooter ohne Versicherungsschutz-

Am 23.03.2024, gegen 18.40 Uhr, fiel Beamten des Polizeikommissariats Geestland im Pferdemühlendamm ein E-Scooter mit schwarzem Versicherungskennzeichen (Versicherungsjahr 2023) auf. Der E-Scooter war somit nicht versichert. Gegen den 17-jährigen Fahrer und die 38-jährige Eigentümerin aus Geestland wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell