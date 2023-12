POL-PDNR: Neuwied - Straßenverkehrsgefährdung bei Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet Neuwied

Asbach (ots) - Am Donnerstag sind im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr an einem VW Caddy die beiden Kennzeichen NR-L 194 entwendet worden. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt vor dem Kindergarten in Asbach, Im Steinchen, abgestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634/952-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

