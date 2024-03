Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falscher Wasserwerker in Cuxhaven unterwegs

Cuxhaven (ots)

Ein "falscher Wasserwerker" hat am Dienstag (26.03.2024) gegen 13:00 Uhr in der Ostpreußenstraße in Cuxhaven Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 280 Euro gestohlen. Eine männliche Person habe der betagten Geschädigten mitgeteilt, dass das Wasser abgestellt werden müsse und dieser in ihrer Wohnung entsprechend den Wasserdruck überprüfen müsse. Nachdem der Täter die Wohnung verlassen habe, habe die Dame den Verlust der Gegenstände festgestellt. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, 25-28 Jahre

stämmig, korpulent 180cm groß Schirmmütze, dunkelblau dunkelblaues Oberteil Jeanshose

Zeugen, die den Unbekannten gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven unter Telefon 04721-5730 zu melden.

"Gefahren an der Haustür" - Die Polizei rät: Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet einzulassen. Schauen Sie sich die Person vor dem Öffnen der Tür genau an, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage. Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Sperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung an, ob alles seine Richtigkeit hat. Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch nach. Wichtig: Lassen Sie die Besucher währenddessen vor der verschlossenen Tür warten. Weitere Tipps gibt's im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/ https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/228-BR-Im-Alter-sicher-leben.pdf

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell