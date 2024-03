LPI-SLF: Diebstahl aus Firmentransporter

Saalfeld (ots) - Am 18.03.2024 wurde bekannt, dass in Saalfeld, in der Oberen Straße 24, in eine Wohnung eingebrochen wurde. Die Wohnung wurde nur noch sporadisch bewohnt, denn der letzte Mieter war im Auszug begriffen. Der unbekannte Täter begab sich zwischen 17.03.2024 (Sonntag), 16.00 Uhr und 18.03.2024 (Montag), 05.25 Uhr, über ein Gerüst an der Hinterseite des Hauses auf den Balkon der Wohnung in der 1. Etage. Über die Balkontür gelangte der Unbekannte in die ...

mehr