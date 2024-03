Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tageseinnahmen aus Lieferfahrzeug entwendet

Neustadt/Orla (ots)

Am Samstagmorgen im Zeitraum von 06:10 - 06:30Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Bäckereilieferfahrzeug die Tageseinnahmen, welche in der Fahrerkabine abgelegt waren. Hierzu nutzte der Täter die o.g. Zeit, in welcher der Fahrer die Backware im Geschäft einlagerte. Das Lieferfahrzeug war hierzu in Neustadt, Zum Festplatz am Rewe-Markt direkt vor der Bäckereifiliale abgestellt. Die Polizei bittet hierzu um sachdienliche Hinweise und Bebachtungen zur Tat oder dem Täter.

