Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Meldung der Polizei Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Am 29.03.2024 meldet sich eine Verkehrsteilnehmerin fernmündlich bei der Polizei und teilt mit, dass sie am 28.03.2024, ca. 12:00 Uhr, in Cuxhaven auf der Parkfläche des Ritzebütteler Marktplatzes beim Rangieren mit ihrem PKW gegen ein anderes Fahrzeug gefahren sei.

Das eventuell beschädigte Fahrzeug soll blau sein. Weitere Hinweise zu dem Fahrzeug gibt es nicht.

Sollte jemand zum genannten Zeitpunkt sein blaues Fahrzeug auf besagter Parkfläche geparkt und einen Schaden am Fahrzeug festgestellt haben, so möge sich die Person bitte mit der Polizei in Cuxhaven unter 04721 / 573-0 fernmündlich in Verbindung setzen oder bei einer Polizeidienststelle vorstellig werden.

Eventuelle Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

