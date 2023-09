Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (472/2023) Einbruch in Restaurant in Seeburg - Schadenshöhe noch unbekannt, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Seeburg, Wollbrandshäuser Straße

Nacht zu Montag, 25. September 2023

SEEBURG (jk) - Durch eine Tür haben sich Unbekannte in der Nacht zu Montag (25.09.23) gewaltsam Zutritt in einen Gastronomiebetrieb in Seeburg (Landkreis Göttingen) verschafft. Im Innern brachen die Einbrecher mehrere Türen auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Das Polizeikommissariat Duderstadt ermittelt. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Informationen nehmen die Ermittler unter Telefon 05527/8461-0 entgegen.

