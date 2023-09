Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (471/2023) Unfall an Kreuzung in Landwehrhagen - Beteiligte machen gegenüber der Polizei unterschiedliche Angaben, Postwagenfahrer als möglicher Zeuge gesucht

Göttingen (ots)

Staufenberg, Ortsteil Landwehrhagen, Kreuzungsbereich Untere Dorfstraße/Hannoversche Straße

Freitag, 15. September 2023, gegen 11:00 Uhr

STAUFENBERG (lg) - Im Kreuzungsbereich der Untere Dorfstraße/Hannoversche Straße in Landwehrhagen (Landkreis Göttingen), sind am Freitag (15.09.23) gegen 11:00 Uhr zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert.

Ersten Ermittlungen zufolge, wollte eine 82-Jährige aus dem Landkreis Kassel mit ihrem weißen VW T-Roc von der Hannoverschen Straße nach links in die Untere Dorfstraße abbiegen, als ihr ein Wohnmobil entgegenkam. Dieses Wohnmobil soll daraufhin den wartenden T-Roc im Vorbeifahren gestreift haben, was einen lauten Knall zur Folge hatte. Der unbekannte Wohnmobilfahrer entfernte sich zunächst unerkannt vom Unfallort. An dem T-Roc entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Der Fahrer des Wohnmobils aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg meldete sich später bei der Polizei in Hann. Münden und machte andere Angaben zum Unfallhergang, als die 82- Jährige.

Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Unfallbeteiligten, suchen die Ermittler der Polizeistation Staufenberg nun insbesondere nach einem Postwagenfahrer, der sich hinter dem unfallbeteiligten Wohnmobil befunden haben soll und den Unfall beobachtet haben könnte. Weitere Zeugen des Vorfalls werden ebenfalls gebeten sich unter Telefon 05543-303310 zu melden.

