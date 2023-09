Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (468/2023) Autofahrer stirbt bei schwerem Unfall auf A 7 - Autobahn in Richtung Kassel ab der AS Hann. Münden-Hedemünden weiter voll gesperrt, Rückstau bis Göttingen

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Hedemünden und Lutterberg Montag, 25. September 2023, gegen 15.50 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 7 bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen, wir berichteten) hat am Montagnachmittag (25.09.23) ein 50 Jahre alter Autofahrer sein Leben verloren. Der Unfall ereignete sich gegen 15.50 Uhr in Fahrtrichtung Kassel kurz vor der Anschlussstelle Hann. Münden-Lutterberg. Ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei Göttingen zufolge fuhr der Mann aus noch ungeklärter Ursache vermutlich ungebremst auf einen vor ihm im Rückstau anhaltenden Sattelzug auf. Bei dem Aufprall erlitt der Autofahrer tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde ein Gutachter eingeschaltet. Der Unfall-Sachverständige erschien für entsprechende Untersuchungen an der Unfallstelle. Aufgrund der eingerichteten Vollsperrung der A 7 in Richtung Kassel kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen, die zur Stunde weiter andauern. Aktuell staut sich der Verkehr bis in Höhe Göttingen zurück.

Wie lange die Richtungsfahrbahn Kassel noch gesperrt bleiben muss, ist zurzeit unklar. Die Autobahnpolizei empfiehlt deshalb, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu Umfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell