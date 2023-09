Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (467/2023) Schwerer Unfall auf der A 7 kurz vor der Anschlussstelle Hann. Münden-Lutterberg - Fahrtrichtung Kassel ab Hann. Münden-Hedemünden voll gesperrt

Göttingen (ots)

HANN. MÜNDEN (jk) - Wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der A 7 kurz vor der AS Hann. Münden-Lutterberg wird die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel ab Hann. Münden-Hedemünden in Kürze voll gesperrt.

Ersten vorliegenden Informationen zufolge soll kurz vor der AS Lutterberg ein PKW aus noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden LKW aufgefahren sein. Weitere Details liegen im Moment noch nicht vor.

Die Autobahnpolizei Göttingen empfiehlt, die A 7 unbedingt an der AS Hedemünden zu verlassen und die Fahrt über die ausgewiesene Umleitung fortzusetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell