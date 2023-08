Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer nicht hören will, muss fühlen

Erfurt (ots)

In eine Verkehrskontrolle geriet am Donnerstagabend in Erfurt ein polizeibekannter Mann. Der 36-Jährige hatte an seinem VW gefälschte Kennzeichen angebracht. Zudem stand er unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz eines Führerscheins. In den letzten Jahren war der 36-Jährige bereits mehrfach beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt worden. Da die vergangenen Strafanzeigen bei dem Mann offenbar keine Wirkung gezeigt hatten, beschlagnahmte die Polizei sein Auto. Auf den VW kann der 36-Jährige in nächster Zeit ohnehin verzichten. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Urkundenfälschung vorlag. Noch in der Nacht wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er seine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren absitzen kann. (JN)

