Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Termin-Reminder: Morgen Wiegeaktion für Campingmobile und Wohnwagen

Hemer/Märkischer Kreis (ots)

Polizei MK, ADAC Westfalen und Verkehrswacht Iserlohn bieten am Mittwoch, 14. Juni, in Hemer eine Wiegeaktion für Wohnwagen und Campingmobile an. Schwerwiegende Fahrzeuge rollen Richtung Autobahn: Mit dem Start in den Urlaub geraten nicht nur Kofferpacker an Grenzen, sondern auch Caravan-Fans. Das Volumen von Wohnwagen oder Campingmobilen gibt oft mehr her als der Fahrzeugbrief an Gewicht zulässt. Doch eine zu hohe Beladung hat massive Auswirkungen auf das Fahrverhalten und damit die Sicherheit. Gewissenhafte Camper wiegen ihre Gefährte deshalb vor dem Start in die Ferien. Dazu besteht nun Gelegenheit am 14. Juni von 14.30 bis 18.00 Uhr auf dem Gelände der Verkehrswacht Iserlohn in Hemer, Sonnenblumenallee 18. Dort können Wohnwagen- oder Campingmobilfahrer ihre Gefährte kostenlos auf die Waage des ADAC Westfalen stellen. (dill)

