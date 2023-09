POL-WES: Neukirchen - Vluyn - Brand einer Lagerhalle

Moers (ots) - In der Zeit von gestern Nachmittag (13.09.2023), 17 Uhr, bis heute Morgen (14.09.2023), 05:50 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines schwarzen SUV, Hyundai Tucson, der am Straßenrand der Königsberger Straße geparkt war. Das Fahrzeug verfügte über eine Keyless Go Funktion. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen MO-C1993 angebracht. Wer kann Angaben zum Diebstahl machen? Hinweise bitte an die ...

