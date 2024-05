Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkohol von der Straße abgekommen

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 17.05.24 gegen 10:30, befuhr ein 55-jähriger Autofahrer die Großwiesenstraße von Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Altrip. Während seiner Fahrt kam der Fahrer von der Fahrbahn ab, fuhr einen kleinen Abhang hinab und im Anschluss noch mehrere Meter über einen Acker. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000EUR. Der PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Acker entfernt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Alkoholisierung mit über 1,6 Promille. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell