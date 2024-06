Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Nieukerk - Weißer VU up! auf Parkplatz beschädigt

Verursacher begeht Unfallflucht

Kerken (ots)

Am Dienstag (04. Juni 2024) kam es in Kerken-Nieukerk auf dem Parkplatz zweier Einkaufsmärkte an der Otto-Hahn-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein weißer VW Up! nicht unerheblich beschädigt wurde. Ein unbekanntes Fahrzeug hat den VW über die gesamte rechte Fahrzeugseite entlang gestriffen und sich anschließend unerkannt entfernt. Es entstand Sachschaden in einem mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Das ermittelnde Verkehrskommissariat in Geldern sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell