Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Körperverletzung stört Abiball nur kurzfristig

Gau-Odernheim (ots)

Im Laufe eines Abschlussballs in der Nacht des vergangenen Samstags auf Sonntag in der Gau-Odernheimer Petersberghalle kommt es gegen halb drei Uhr nachts zwischen einem 21-jährigen jungen Mann aus Dittelsheim-Heßloch und zwei auswärtigen Gästen im Alter von 19 und 24 Jahren zu einem Streit, der letztlich in einer handfesten Auseinandersetzung endet. Bei dieser erleiden die beiden auswärtigen Gäste aufgrund von Faustschlägen und Fußtritten durch den 21-jährigen leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen. Nach Eintreffen der durch andere Gäste verständigten Polizei kann die Situation vor Ort befriedet werden. Der junge Täter wird des Platzes verwiesen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. Der Verlauf der Abschlusstanzveranstaltung der Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium am Römerkastell in Alzey verlief bis auf den oben genannten Vorfall ausgelassen und fröhlich.

