Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Wörrstadt (ots)

Nach einer privaten Feier begab sich ein 36-jähriger Wörrstädter am Samstagabend gegen 23 Uhr in alkoholisiertem Zustand mit seinem Fahrzeug auf den Heimweg. Kurz vor der Wohnanschrift in Wörrstadt stieß der Fahrer mit seinem PKW gegen eine Hauswand. Ohne sich um den entstanden Gebäudeschaden zu kümmern, entfernte er sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenangaben und Feststellungen der Polizeistreife vor Ort konnte der verursachende Fahrer zeitnah gefunden werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Während des Aufenthalts bei der Polizei beleidigt der Fahrer eine eingesetzte Polizeibeamtin zudem, weshalb ihm neben den verkehrsstrafrechtlichen Konsequenzen auch ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung erwartet. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

