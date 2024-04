Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Feuerwehr rückt zu zwei Bränden aus

Alzey (ots)

Zwei Brände musste die Alzeyer Feuerwehr am vergangenen Samstag bekämpfen.

Gegen 14 Uhr meldete ein Fahrzeugführer den Brand seines PKW auf dem Parkplatz des Rheinhessencenters in Alzey. Nachdem die Einsatzkräfte das Feuer im Motorraum gelöscht hatten, konnte erkannt werden, dass der Brand vermutlich aufgrund eines technischen Defekts am Turbolader ausgebrochen war und bereits während der vorausgegangenen Fahrt begonnen hatte. Der Fahrer und seine ebenfalls im Fahrzeug befindliche Ehefrau bemerkten den beginnenden Brand während der Fahrt, stellten das Fahrzeug geistesgegenwärtig ab und konnten dieses eigenständig und unverletzt verlassen.

Einen weiteren Einsatz absolvierte die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Alzey am frühen Samstagabend gegen 18:00 Uhr auf einem Firmengelände in Erbes-Büdesheim. Dort brannte ein Materiallager für Holzbalken und Bretter. Im Einsatz befanden sich deshalb knapp dreißig Feuerwehrleute, die das Feuer schnell löschen konnten. Da der Betrieb bereits geschlossen hatte und sich daher keine Mitarbeiter auf dem Gelände befanden, wurde niemand verletzt. Die Ursache des Brandes ist unklar. Ob sich das Holz aufgrund ungünstiger Umstände selbst entzündete, durch Fahrlässigkeit anfing zu brennen oder gar vorsätzlich in Brand gesteckt wurde, ermittelt nun die Alzeyer Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell